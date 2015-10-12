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دراسة تفسر سر فاعلية الأسبرين فى مكافحة السرطان والوقاية من أمراض القلب

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دراسة تفسر سر فاعلية الأسبرين فى مكافحة السرطان والوقاية من أمراض القلب دراسة تفسر سر فاعلية الأسبرين فى مكافحة السرطان والوقاية من أمراض القلب
فسرت دراسة عملية حديثة كيفية عمل الأسبرين فى الجسم للحد من خطر الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان، وأفادت أن حامض الساليسيليك يعمل على وقف البروتين الذى يسمى “HMGB1”، الذى يؤدى إلى التهاب وتلف الأنسجة.

وكشف الباحثون أن حامض الساليسيليك المادة الرئيسية فى الأسبرين تستهدف أنشطة بروتين “HMGB1”، وهو البروتين المسئول عن الالتهابات المرتبطة بمجموعة متنوعة واسعة من الأمراض مثل السرطان وأمراض القلب.

ويعتبر الأسبرين واحدا من أقدم وأكثر الأدوية استخداماً على مستوى العالم، ولكن لم يتحدث الاطباء عن آثاره الصحية المفيدة، وفقاً للدراسة التى أجراها باحثون من معهد بويس تومسون (BTI).

وأشار الباحثون إلى أن بروتين “HMGB1” يرتبط بالعديد من الأمراض المدمرة للبشر، بما فى ذلك التهاب المفاصل، وأمراض القلب، وتعفن الدم وأمراض السرطان المرتبطة بالالتهاب، مثل سرطان القولون والمستقيم.

وأضاف كبير معدى الدراسة دانيال كليسنج، أستاذ فى جامعة كورنيل، أنه يأمل فى استخدام جرعة منخفضة من الأسبرين ضمن النظام اليومى لمنع طائفة واسعة من الأمراض.
>وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر الموقع العالمى “Science Daily”.

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