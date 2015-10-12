في_القمة - جوزيه يختار.. أجمل هدف سجله الأهلي معه في الزمالك

لو طلبنا من الساحر البرتغالي أن يختار أفضل هدف سجله الأهلي تحت قيادته في مباريات القمة ضد الزمالك.. فأي هدف سيختار؟

FilGoal.com سأل مانويل جوزيه عن أجمل هدف سجله الأهلي تحت قيادته في تاريخ مبارياته ضد الزمالك.

واختار الساحر البرتغالي 4 أهداف .. يعرضها FilGoal.com تباعا.

واليوم، اختار جوزيه "هدف محمد أبو تريكة في مرمى محمد عبد المنصف في قمة 2007".

وتابع "سبب اختياري لهذا الهدف هو أن أي لاعب آخر في موقف أبو تريكة، سيفاضل بين التسديد مباشرة أو مراوغة الحارس أولا".

وأكمل "لكن وقوف أبو تريكة على الكرة بهذه الثقة، ومراوغة عبد المنصف بحركة جسمه هو ما زاد من جمال الهدف".

شاهد الهدف: