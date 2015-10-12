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بالصور.. مواطن يعثر على منديل كلينكس داخل رغيف خبز فى سوهاج

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بالصور.. مواطن يعثر على منديل كلينكس داخل رغيف خبز فى سوهاج بالصور.. مواطن يعثر على منديل كلينكس داخل رغيف خبز فى سوهاج
عثر المواطن "حمدى أ ر ا" مهندس زراعى ويقيم بناحية قرية شطورة، على منديل كلينكس كامل داخل أحد أرغفة الخبز التى قام بشرائها من أحد مخابز القرية.

وقال المواطن، نحن نحصل على حصتنا التموينية فى شكل دقيق ونقوم بخبزه، وفى هذا اليوم قمنا بشراء عدد من الأرغفة على سبيل التغيير، وعندما بدأنا الأكل لاحظت أحد الأرغفة منتفخا من أحد الجوانب فقمت بفتحه وكانت المفاجأة أن هذا الانتفاخ نتيجة وجود منديل كلينكس كبير داخل الرغيف.

وناشد المواطن وزارة الصحة والتموين والمحافظة تشديد الرقابة على العاملين بالمخابز، خاصة ممن يقومون بأعمال العجن والتقطيع ووضعهم تحت راقبة صحية مستمرة لضمان خلوهم من الأمراض.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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