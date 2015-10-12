وزير الإسكان لشركات المقاولات: "المشروعات لازم تخلص فى مواعيدها"

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروع مأخذ وروافع محطة مياه القاهرة الجديدة يحتاج إلى تكثيف العمل لسرعة الانتهاء منه، وأن يكون العمل على مدار الـ24 ساعة، مشيرًا إلى أنه من الممكن دخول شركات تابعة للشركة القابضة للتشييد والبناء لمساندة الشركة التى تتولى التنفيذ لسرعة الانتهاء من المشروع.

جاء دلك خلال الاجتماع الذى عقده مع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، ورؤساء مجالس إدارات شركات المقاولات التابعة، وذلك بحضور مسئولى المرافق بالوزارة، وذلك بهدف دفع العمل بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية.

وقال وزير الإسكان: "المشروعات لازم تخلص فى مواعيدها"، مشيرًا إلى أن أى شىء مطلوب من الوزارة ومسئوليها سنفعله على الفور، ولن نسمح بتأخير صرف المستخلصات، أو أى مطلب آخر لشركات المقاولات، ولكن فى الوقت نفسه لن نسمح بتأخر تنفيذ مشروعات المرافق المنفذة، وستكون هناك إجراءات مع أى شركة مقاولات متقاعسة.

وأكد وزير الإسكان أن الهدف من الاجتماع هو حل المشكلات الموجودة على أرض الواقع، والتى تعرقل إنهاء بعض المشروعات، وسنعمل على دفع المشروعات المتأخرة فى التنفيذ.

وخلال الاجتماع استمع الوزير إلى عرض متكامل للمشروعات التى تنفذها كل شركة من الشركات، والموقف التنفيذى لكل مشروع، والبرامج الزمنية للانتهاء من التنفيذ، وكان من أهم المشروعات المعروضة التى يتم دفع العمل بها، مشروع مأخذ وخطوط وروافع ومحطة مياه القاهرة الجديدة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: تم خلال الاجتماع أيضًا متابعة الجدول الزمنى لتنفيذ مرافق مشروع "بيت الوطن"، الخاص بأراضى المصريين بالخارج، خاصة بالقاهرة الجديدة، حيث أكد رئيس شركة المقاولات المنفذة للمرافق أن طبيعة التربة المنفذ بها المرافق صخرية، ومع ذلك فإن الشركة تبذل جهودًا كبيرة لسرعة الانتهاء منها، وبالفعل يتم حاليًا وضع "الحدايد" فى كثير من قطع الأراضى.

وأشار الوزير إلى أنه تم التأكيد على ضرورة الالتزام بسرعة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى الممولة من المنحة الإماراتية، وكذا مرافق الإسكان الاجتماعى، والمناطق المتأخرة بمشروع "ابنى بيتك"، ومرافق ومنشآت مدينة توشكى الجديدة.

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