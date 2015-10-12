الأوقاف: شراء الأصوات الانتخابية أو المساومة عليها حرام

طالبت وزارة الأوقاف، أئمتها وخطبائها بالحديث عن التعايش السلمى والمشاركة الإيجابية بمنح صوته لمن يستحقه فى الانتخابات المقبلة، وذلك فى خطبة الجمعة المقبلة، تحت عنوان: "العام الهجرى الجديد والمشاركة الإيجابية".

وطالبت الوزارة، فى نص خطبتها الاسترشادية، الدعاة بالحديث عن الهجرة النبوية والوفاء للوطن، والتعايش السلمى من الدعائم الأساسية لبناء الدولة، قيمة الإيجابية فى حياة المسلم، و الحديث عن آثار المشاكة الإيجابية فى بناء المجتمع.

وقالت الوزارة، فى خطبتها: إن حب الإنسان لوطنه لا ينبغى أن يكون قاصرا على المشاعر والعواطف فحسب، بل لابد وأن يترجم إلى سلوك نافع للفرد والمجتمع، ويحافظ على الوطن ووحدته، مؤكدة أن شعور الفرد بالمسئولية والمشاركة الإيجابية تقتضى أن يشارك الإنسان فى بناء وطنه وأن يدلى بصوته لمن يرى فيه الكفاءة لخدمة الوطن وألا يتقاعس عن ذلك تحت أى ذريعة من الذرائع مؤكدين على حرمة شراء الأصوات أو بيعها أو المساومة عليها.

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