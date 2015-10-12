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القبض على 7 مصريين بتهمة تهريب البشر فى إيطاليا

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القبض على 7 مصريين بتهمة تهريب البشر فى إيطاليا القبض على 7 مصريين بتهمة تهريب البشر فى إيطاليا
ألقت الشرطة الإيطالية القبض على سبعة مصريين بتهمة تهريب البشر. وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" اليوم الاثنين أن المقبوض عليهم متهمون بأنهم كانوا ضمن طاقم قارب صيد على متنه 134 مهاجرا تم إنقاذهم الأسبوع الماضية من قبل سفينة حربية كرواتية في البحر المتوسط.

ووصلت السفينة أول أمس السبت إلى ميناء قطانية بجزيرة صقلية، حيث أودع المصريون السبعة، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و50 عاما، السجن. وتواصل السلطات الإيطالية استجوابها للمتهمين.
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