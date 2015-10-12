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فريد الديب يتوقع إخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك اليوم

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فريد الديب يتوقع إخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك اليوم فريد الديب يتوقع إخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك اليوم
قال المحامى فريد الديب محامى جمال وعلاء مبارك، إن قبول محكمة جنايات شمال القاهرة للاستشكال المقدم من جمال وعلاء على حبسهم فى قضية القصور الرئاسية وإخلاء سبيلهم، يعنى البدء الفورى فى إجراءات خروجهم من السجن وفقا لقانون الإجراءات الجنائية.

وأضاف الديب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن علاء وجمال مبارك يحاكمان على ذمة قضية أخرى وهى التلاعب بالبورصة ولكن مخلى سبيلهما فيها منذ فترة، لافتا إلى أن تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع معهما فيها لم يتم إحالتهم فيها إلى المحكمة أو التحقيق معهم حتى الآن، وبالتالى فإن إخلاء سبيلهم مجرد أمر محتوم وأن الإجراءات المتبقية هى التنسيق بين النيابة العامة ومصلحة السجون.

وتوقع الديب، أن إجراءات إخلاء سبيلهم اليوم الاثنين.

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