مصر للطيران تنقل 3000 حاج على متن 13 رحلة من المدينة المنورة اليوم وغداً

تواصل مصر للطيران تسيير رحلاتها الجوية لعودة ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن، حيث تسير الشركة غداً الثلاثاء 13 أكتوبر 5 رحلات جوية من مطار المدينة المنورة إلى مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولى، لنقل ما يزيد عن 1200 حاج من حجاج تضامن محافظات بنى سويف وجنوب سيناء وقرعة الجيزة ودمياط بالإضافة إلى حجاج بعثات وزارتى التضامن والداخلية وحجاج الترانزيت المتجهين إلى مانشيستر ولندن والجزائر وباريس.

ومن القرر أن تسير الشركة اليوم الاثنين 12 أكتوبر 8 رحلات جوية تقلع جميعها من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولى بالمدينة المنورة يصل معظمها إلى مطار الأقصر الدولى، فيما عدا رحلتين الأولى تصل إلى مطار الغردفة وأخرى تصل إلى مطار القاهرة الدولى، وذلك لنقل ما يزيد عن 1800 حاج من حجاج تضامن محافظات البحر الأحمر وسوهاج والأقصر وقنا وقرعة محافظات سوهاج وقنا والأقصر وبعثة وزارة الداخلية والسياحة (الكرنك) وحج الأفراد.