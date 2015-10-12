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إزالة 112 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمركزين في المنيا

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إزالة 112 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمركزين في المنيا إزالة 112 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمركزين في المنيا

 

أرشيفية

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينتي مغاغة وملوى بمحافظة المنيا بالتعاون مع الإدارة الزراعية من رفع وإزالة عدد 112 حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال حملات اللإزالة التي تجرى على مستوى المحافظة، وذلك في إطار الحفاظ على رقعة الأراضي الزراعية داخل زمام المحافظة.

أوضح التقرير الذي عُرض على اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا جهود الوحدات المحلية، حيث تم ازالة عدد 72 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمنطقة غرب المدينة بمساحة 4 فدان و18 قيراط و19 سهم وتنفيذ عدد 15 قرار إخلاء إداري بمنطقة الشيخ محمد يحيى شرق المدينة، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى بازالة عدد 40 حالة تعد على الأراضي الزراعية ببندر ملوى.

من جانبه كلف المحافظ جميع رؤساء الوحدات المحلية بالتصدي بحزم لكل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة وعدم السماح بالبناء أو التعدي عليها وإزالة جميع التعديات خاصة التي لا تزال في المهد مؤكدًا على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المخالفين.

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