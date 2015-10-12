بالصور .. محافظ الأقصر يبحث الاستعدادات النهائية للانتخابات البرلمانية

عقد محمد بدر محافظ الأقصر، اجتماعًا مع القوات المسلحة و رجال الشرطة المعنيين بتأمين الانتخابات البرلمانية المقررة يومي 18 و19 أكتوبر الجاري، وذلك بحضور اللواء عادل مهران سكرتير عام المحافظة، واللواء “عصام الحملي” مدير الأمن، ورؤساء المدن والمراكز، ومسئولي المتابعة الميدانية.

أكد بدر على ضرورة توفير أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، والتأكد من توافر كافة إجراءات التأمين الخاصة باللجان المقرر أن تجرى بها الانتخابات، وتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة تكون على إتصال مباشر بغرف العمليات الفرعية بكل مدينة ومركز.

كما وجه اللواء عادل مهران ، رؤساء المدن والمراكز بتقديم تقرير عن أعداد اللجان وأماكنها بكل مركز على حدة، والتأكد من قوة الإضاءة ليلًا باللجان، وصيانة دورات المياه، والمظلات داخل وخارج اللجان الإنتخابية.

وطالب سكرتير عام المحافظة، بضرورة تواجد سيارة اسعاف لتغطية كل منطقة تحسبًا لحدوث أية حالات طارئة، والتأكد من تغطية شبكات المحمول للمناطق المتواجد بها اللجان، وتواجد عنصر نسائي فى اللجان الانتخابية الخاصة بالسيدات، وتواجد فرد إطفاء بكل لجنة انتخابية.

وشدد مهران على مسئولي مديرية التموين بضرورة التأكد من احتياطي المحافظة من المواد الغذائية والوقود خلال فترة الانتخابات.