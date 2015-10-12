حاكم الشارقة يوجه بإطلاق أسماء الشهداء على الشوارع

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة شرعت دائرة التخطيط والمساحة في تسمية بعض شوارع مدن ومناطق الإمارة بأسماء شهداء الوطن البواسل وذلك تخليداً لبطولاتهم وتضحياتهم بدمائهم الغالية في سبيل الذود عن حياض الوطن وشرف الأمة العربية أثناء تأدية واجبهم المقدس ضمن قوات التحالف العربي في اليمن الشقيق.

وقال المهندس صلاح بطي بن بطي رئيس دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة إن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة في هذا الصدد تأتي تجسيداً للقيم والمعاني العليا التي يمثلها الشهيد والذي كرمه المولى عز وجل وبوأه مرتبة رفيعة وجعل شهادته مغفرة له وشفاعة لأقاربه وبشره بالجنة وأن يبعث ورائحة المسك تفوح من جرحه كما تؤكد هذه التوجيهات المكانة التي يمثلها الشهيد لدى قيادتنا الرشيدة بوصفه النموذج الملهم والمثالي لمعاني العطاء والوفاء التي يجسدها أبناء الوطن في ميادين البذل.

وأكد أن تضحيات هذه الكوكبة الطاهرة من أبناء الوطن تجبرنا على الوقوف إجلالاً للبسالة والبطولة في سبيل الدفاع عن الحق ونصرة المظلوم وردع البغاة والمعتدين..مشيراً إلى أن أولئك الشهداء الأبرار سيبقون على مدى الدهر النموذج الأروع بين النماذج التي ترفع رايات دولتنا الفتية خفاقة تحمل رسالتنا السامية الداعية إلى السلام والمحبة ونجدة المظلوم.

مصدر إعزاز

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وأوضح أن صاحب السمو حاكم الشارقة وجه بأن يراعى عند اختيار الشوارع التي ستحمل أسماء الشهداء الأبـرار بأن تكون بالقرب من مساكنهم أو مسـاكن ذويهم ضمن حيهم السـكني لكي تصبح مصدر إعزاز وفخر لمناطقهم ومدنهم وبعد اعتماد المقترح سيتم الشروع فوراً في تركيب اللوحات على هذه الشوارع.

تسميات

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وفي هذا الصدد تم إطلاق اسم الشهيد أحمد غلام لنقاوي على أحد شوارع منطقة النوف 3، واسم الشهيد جمال مايد المهيري على أحد شوارع منطقة النوف 4، واسم الشهيد وليد محمد الياسي على أحد شوارع منطقة النوف 2، واسم الشهيد جمعة جوهر الحمادي على شارع عيسى بن أبان في منطقة القادسية، واسم الشهيد خليفة بدر جوهر على أحد شوارع منطقة الحومة بالشارقة، واسم الشهيد هزيم عبيد آل علي على أحد شوارع منطقة الحمرية غرب، واسم الشهيد يوسف حسن العبيدلي على أحد شوارع الرحمانية 6، واسم الشهيد غالب عامر هلابي على أحد شوارع منطقة الرحمانية 9، واسم الشهيدين راشد وحامد محمد البلوشي على شارعين من شوارع منطقة طريف في مدينة كلباء، واسم الشهيد حسن محمد الطنيجي على أحد شوارع منطقة مربع 19 في مدينة كلباء، واسم الشهيد راشد ناصر الزعابي على أحد شوارع منطقة حي القلعة في مدينة كلباء، واسم الشهيد سيف عيسى النقبي على شارع اللؤلؤية في منطقة اللؤلؤية بمدينة خورفكان، وإطلاق اسم الشهيد محمد إسماعيل البلوشي على أحد شوارع منطقة مغيدر في مدينة كلباء.