- شرطة دبي تكشف تفاصيل مشاركتها في "جيتكس 2015" (غرافيك)

كشف العقيد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للخدمات الذكية ، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الإدارة، بحضور نائبه العقيد الدكتور أحمد صبيح، عن تفاصيل استعداد شرطة دبي للمشاركة في معرض جيتكس 2015 خلال الفترة من 18 – 22 أكتوبر 2015 في المركز التجاري العالمي، وأبرز الخدمات الذكية التي سيتم إطلاقها للجمهور عبر منصة شرطة دبي في قاعة الشيخ سعيد ( B1-S2).

وأشار العقيد الرزوقي إلى أن مشاركة شرطة دبي في المعرض تأتي تحت مظلة حكومة دبي الذكية، وبإشراف مباشر من سعادة اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للجمهور، وتوفير الخدمات الذكية بأسهل وأسرع طريقة ممكنة عبر تطبيقاتها في إطار إسعاد الناس والتيسير عليهم.

وبين العقيد الرزوقي أن شرطة دبي تسعى من خلال التزامها بتوجهات حكومة دبي الذكية بتقديم خدمات ذكية تلبي احتياجات المستخدم وتختصر الوقت والجهد وتدعم أهدافها الاستراتيجية المتمثلة بالحد والوقاية من الجريمة، وكشف الجريمة، والقبض على مرتكبيها وضبط أمن الطريق والاستعداد لمواجهة الأزمات والكوارث بفعالية عالية، وتحقيق رسالتها الهادفة إلى ترسيخ الأمن وتقديم خدمات تنال رضا الناس.

10 دوائر

وأكد العقيد الرزوقي أن شرطة دبي تولي المشاركة في معرض جيتكس اهتماماً خاصاً، وذلك عبر مشاركة 10 إدارات مختلفة ضمن منصة شرطة دبي، هي الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والإدارة العامة للموارد البشرية، والمكتب التنظيمي، والإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة للهيئات والمنشآت والطوارئ، والإدارة العامة للجودة الشاملة، والإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، والإدارة العامة لخدمة المجتمع، والإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، إضافة إلى الإدارة العامة للخدمات الذكية.

15خدمة ذكية

وأكد العقيد الرزوقي أن شرطة دبي ستطلق خلال المعرض 15 خدمة ذكية جديدة، وأن الخدمات الذكية التي سيتم إطلاقها خلال المعرض، ستكون متوفرة بعد إطلاقها مباشرة على تطبيقات شرطة دبي عبر الهواتف الذكية، إضافة إلى الساعة الذكية، ليستفيد منها المتعاملين بمختلف فئاتهم.

وأوضح أن شرطة دبي ستكشف خلال المعرض عن "رجل الشرطة الآلي" الذي سيمثل نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات الشرطية وسيساهم في تقديم كل المعلومات التي يحتاجها السائح أو أي من أفراد الجمهور، ويساهم في تعزيز ثقة الناس بالأمن ويشعرهم بوجوده بطريقة مبتكرة ومحببة للنفس، وسيتمكن زوار المعرض من مشاهدته عن كثب.

وبين العقيد الرزوقي أن شرطة دبي ستطلق خلال المعرض برنامجاً خاصاً بالتدريب على الرماية، إضافة إلى لعبة خاصة بسباق السيارات، سيستطيع زوار المعرض مشاهدتها، كما ستطلق خدمة "الاشعار بتجاوز السرعة" و"شهادة بحث الحالة المرورية"، إضافة إلى عرض تطبيق "الحضور الذكي" وتطبيق "الضابط الذكي"، وتطبيق "نبض السعادة".

وأشار العقيد الرزوقي إلى أن شرطة دبي ستكشف خلال المعرض عن تفاصيل خدمة تخطيط الحوادث المرورية، وتوفير خدمة أمنك بلمسة زر على ساعة أبل، وخدمة عرض المخالفات على ساعة آبل، وخدمة جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة، مبيناً في الوقت ذاته أن شرطة دبي ستعلن أيضاً خلال المعرض عن تفعيل خاصية "3D touch" في تطبيق شرطة دبي، وتقديم خدمة البصمة الحركية.

عدد المعاملات

وكشف العقيد خالد الرزوقي خلال المؤتمر أن عدد المعاملات التي تم تنفيذها بشكل ذكي عبر تطبيقات شرطة دبي بلغ 553 ألفاً و927 معاملة، بينها 381 ألفاً و718 معاملة عبر الهواتف الذكية، و172 ألفاً و209 معاملة عبر أجهزة الحاسب الآلي.

تحميل التطبيقات

كما وكشف العقيد الرزوقي أن هناك 914 ألفاً و353 متعاملاً حملوا تطبيقات شرطة دبي على هواتفهم النقالة الذكية، بينهم 318 ألفاً و718 متعاملاً حملوها عبر النظام الخاص بهواتف "أبل"، و417 ألفاً و758 متعاملاً عبر نظام "أندرويد".

وبين أن هناك 21 ألفاً و188 شخصاً حملوا تطبيق "الحوادث المرورية البسيطة" منذ اطلاقه في أكتوبر العام الماضي إلى أكتوبر هذا العام "أي خلال عام واحد"، مؤكداً أن هناك ارتفاعاً في نسبة الاقبال على الخدمات الذكية لشرطة دبي وصل إلى 44% مقارنة بالموقع الإلكتروني والكاونترات خلال العام 2015، فيما كانت نسبة الاقبال خلال العام الماضي أقل ووصلت إلى 26%.

وأشار العقيد الرزوقي إلى أن هناك ارتفاعاً في نسبة الإيرادات الناجمة عن استخدام الخدمات الذكية بنسبة 31% خلال العام الجاري مقارنة بـ 21% خلال العام الماضي، مبيناً أن هناك ارتفاعاً أيضاً في نسبة الإقبال على الخدمات الذكية على الهواتف النقالة مقارنة بالموقع الإلكتروني وهو ما أدى إلى ارتفاع عدد المعاملات التي تتم بشكل ذكي.

اللغات المستخدمة

وأوضح العقيد الرزوقي أن شرطة دبي توفر خدماتها الذكية إلى الجمهور بعدة لغات متنوعة بهدف الوصول إلى أكبر شريحة وهي اللغات المعتمدة عالمية، والمتمثلة بالعربية، والانجليزية، والألمانية، والروسية، والصينية والفرنسية، مبيناً أن اللغة العربية هي الأكثر استخداماً، تليها اللغة الإنجليزية في المركز الثاني، فيما الصينية في المركز الثالث.

وأكد العقيد الرزوقي أن عدد زوار الموقع الإلكتروني لشرطة دبي بلغ 115 مليوناً و876 ألفاً و745 شخصاً، مشيراً إلى أن شرطة دبي توفر على الموقع كافة الخدمات التي يحتاجها الجمهور، ويعتبر الموقع نافذة تواصل تسهل عملية تقديم الخدمة بسهولة ويُسير، ويستطيع المتعامل الوصول إليه عبر الرابط https://www.dubaipolice.gov.ae .

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