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جاراي سابع لاعب يغيب عن منتخب الأرجنتين

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جاراي سابع لاعب يغيب عن منتخب الأرجنتين جاراي سابع لاعب يغيب عن منتخب الأرجنتين

رد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على تصريح نظيره في الأهلي محمود طاهر عبر قناة CBC.

محمود طاهر انتقد عبر CBC الإعلام لأنه "لم يتحدث ولو لمرة عن مهاجمة رئيس الزمالك له وإهانته بالأم وبالأهل".

وعقب مرتضى منصور عبر FilGoal.com "دافعت عن محمود طاهر كثيرا خلال الأسبوعين الماضيين".

وتابع مرتضى "لكن محمود طاهر على طريق السقوط".

وأوضح "ما حدث اليوم وموافقته على وجود أولتراس أهلاوي داخل النادي مثلا...".

واستمر "لو كنت في مكان محمود طاهر لما جعلت الجماهير من خارج النادي يدخلون أبدا طالما لا توجد تدريبات للفريق".

وأتم "لكن طاهر أخذ الطريق الأخر. طريق السقوط".

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