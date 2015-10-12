الحاكم العسكري لـ«بورسعيد» عن «التحريض ضد الشرطة»: مش طبعنا ولا أسلوبنا

نفى اللواء “عادل الغضبان” الحاكم العسكري لبورسعيد السابق، ما أورده أحد أعضاء الدفاع بقضية “سجن بورسعيد” عن أن ضابط شرطة قد أكد أن ضباط الجيش بالمحافظة كانت تٌحرض على ” الشرطة ” مؤكدًا بنبرة حاسمة “مش طبعنا ولا أسلوبنا ” لافتًا بأن رجال الشرطة والجيش كانا يتعاونان مع بعضهما لصالح البلاد.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي و 40 آخرين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة ستاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في القضية أنفة البيان إلى المحكمة.