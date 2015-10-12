وصول 35 ألف و 56 طن زيوت نخيل لميناء الأدبية في السويس‎

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن ميناء الأدبية يستعد اليوم لاستقبال السفينة تورم ترينتي و على متنها 35 ألف 56 طن زيوت نخيل قادمة من إندونيسيا والسفينة فو رونج سونج لشحن 25 ألف طن برادة حديد قادمة من ينبع.

يغادر ميناء السخنة اليوم السفينة ام اس سى ربيكا وعلى متنها 102 حاوية 20 قدم و 65 حاوية 40 قدم بوزن 2155 طن متجهة إلى جدة.

يشهد ميناء نويبع اليوم مغادرة العبارة ايلة وعلى متنها 277 راكب و 2 تريلا و 9 سيارة، والسفينة سينا وعلى متنها 17 براد و 22 تريلا و 105 طرد سمك.

> و شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة ايلة وعلى متنها 317 راكب و 4 براد و 2 تريلا و 2 سيارة و 2 باص جيت، والسفينة سينا وعلى متنها 23 براد و 14 تريلا و 24 سيارة تصدير، كما غادر الميناء العبارة ايلة وعلى متنها 859 راكب و 11 سيارة و 4 باص جيت و 200 طرد سمك .

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة الحرية وعلى متنها 26 شاحنة و6 راكب، كما يغادر الميناء السفينة انفي اطلانتيك و على متنها 40 ألف و 800 طن فوسفات متجهة إلى اندونسيا، والعبارة أمانة وعلى متنها 1462 راكب و 102 سيارة و 31 شاحنة، و السفينة نما اكسبريس وعلى متنها 60 شاحنة و 10 راكب، والسفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 102 شاحنة و 11 راكب.

كما شهد ميناء سفاجا بالأمس استقبال العبارة القاهرة وعلى متنها 630 راكب و 35 سيارة، والسفينة نما اكسبريس وعلى متنها 782 سيارة وغادرت العبارة القاهرة و على متنها 1118 راكب و 4 شاحنة و 126 سيارة، والسفينة الحرية و على متنها 72 شاحنة و6 راكب و 1 سيارة.