مصادر ترجح مقتل جهاديين فرنسيين فى ضربات لبلادهم على سوريا

أعلن مصدر حكومي فرنسي الاثنين على هامش زيارة رئيس الوزراء مانويل فالس إلى الأردن ان جهاديين فرنسيين قتلوا على الأرجح في ضربات جوية فرنسية في سوريا.

وتابع المصدر الذي رفض الكشف عن هويته ان "الضربات الجوية الفرنسية ادت إلى مقتل جهاديين (في سوريا) قد يكون بينهم فرنسيون"، مشيرا إلى ان "منظمة غير حكومية سورية أشارت إلى مقتل ستة منهم لكن لا يمكننا تأكيد اي شيء حتى الساعة".

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