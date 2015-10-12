مقتل 6 مدنيين وإصابة 9 آخرين فى انفجار عبوة ناسفة جنوبى "بعقوبة"

ذكرت مصادر عراقية اليوم الاثنين أن ستة مدنيين قتلوا وأصيب تسعة آخرون في انفجار عبوة ناسفة جنوبي مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "عبوة ناسفة موضوعة بجانب طريق قرب مرآب للسيارات في منطقة حي الجاهزة جنوبي بعقوبة انفجرت، ما أدى إلى مقتل ستة مدنيين وإصابة تسعة اخرين بجروح مختلفة ".
وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "عبوة ناسفة موضوعة بجانب طريق قرب مرآب للسيارات في منطقة حي الجاهزة جنوبي بعقوبة انفجرت، ما أدى إلى مقتل ستة مدنيين وإصابة تسعة اخرين بجروح مختلفة ".
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