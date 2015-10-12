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اسرائيل تعتقل 17 فلسطينياً فى القدس للاشتباه فى ضلوعهم بحوادث شغب

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اسرائيل تعتقل 17 فلسطينياً فى القدس للاشتباه فى ضلوعهم بحوادث شغب اسرائيل تعتقل 17 فلسطينياً فى القدس للاشتباه فى ضلوعهم بحوادث شغب
اعتقلت قوات إسرائيلية في القدس الشرقية الليلة الماضية 17 فلسطينيا ، بينهم أربعة قصر ، "للاشتباه بضلوعهم في العنف والشغب الأخيرة".

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن الشرطة تعتزم "الاستمرار في حملتها لاعتقال الضالعين في هذه الحوادث".

وتشهد مختلف المناطق الفلسطينية توترات بسبب زيارات اليهود للمسجد الأقصى ، وأسفرت هذه التوترات عن سقوط قتلى من الجانبين.
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مصر 365

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