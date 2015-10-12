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أمين عام حلف الأطلسى: دعم روسيا للأسد يطيل أمد النزاع السورى

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أمين عام حلف الأطلسى: دعم روسيا للأسد يطيل أمد النزاع السورى أمين عام حلف الأطلسى: دعم روسيا للأسد يطيل أمد النزاع السورى
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسى ينس ستولتنبرج، إن دعم روسيا للرئيس السورى بشار الأسد يطيل أمد النزاع السورى، وذلك وفق ما أفادت به قناة "العربية" فى خبر عاجل لها اليوم الاثنين.

وعلى جانب آخر، أعلنت هيئة مكافحة الإرهاب فى روسيا أمس الأحد، أن الشرطة اوقفت مجموعة من الأشخاص للاشتباه بأنهم كانوا يخططون لشن هجوم إرهابى فى موسكو.

وأوردت وسائل الإعلام المحلية نقلا عن هيئة مكافحة الإرهاب: "بعد أن قامت أجهزة الأمن بسلسلة من التحقيقات تم توقيف مجموعة من الأشخاص فى غرب موسكو بعد الاشتباه بأنهم يخططون لتنفيذ هجوم إرهابى فى العاصمة".

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