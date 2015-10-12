الداخلية الكويتية توصى أصحاب الحسينيات الشيعية بممارسة شعائرهم بهدوء

أوصت وزراة الداخلية الكويتية أصحاب الحسينيات وبيوت العزاء، بمناسبة اقتراب ذكرى "عاشوراء"، 8 تعليمات ملزمة، معربة عن ثقتها بالتجاوب معها، من خلال ما أبداه أصحاب الحسينيات وممثلوهم فى جملة من الاجتماعات الأمنية التى عقدت سابقا.

وقالت مصادر أمنية لوسائل إعلام محلية، إن التعليمات المهمة الموجهة إلى أصحاب الحسينيات هدفها فى المقام الأول الحرص على مكانة هذه الشعائر، وممارستها بهدوء وسكينة بما يتفق مع هذه المكانة، دون إغفال العامل الأمنى، وهو القاسم المشترك بين الجميع.

وذكّرت الوزارة بالمادة (35) من الدستور الكويتى فى باب الحقوق والواجبات التى تنص على أن "حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقاً للعادات المرعية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافى الآداب".

وشددت على أنه لما كان تحقيق الأمن يتطلب التعاون بين الجميع، فإنه يلزم التقيد بجملة من التعليمات أثناء اقامة شعائر العزاء فى الحسينيات، اولها "التزام بالتعاون التام مع رجال الأمن المكلفين حفظ الأمن وتنفيذ تعليماتهم بكل دقة، مع ضرورة التنسيق بين الهيئة الإدارية المختارة من قبل أصحاب الحسينية ورجال الأمن، فى حال وجود أى معوقات أو استفسارات".

وتضمنت تعليمات وزارة الداخلية "الالتزام بعدم المساس أو الإساءة مطلقاً إلى الصحابة"، و"الالتزام بممارسة الشعائر فى هدوء وسكينة بما يتفق مع تلك المناسبة، وضمان عدم الخروج عن الطابع الدينى لهذه المناسبة".

وأكدت الوزارة على ضرورة "الالتزام بعدم تعرض الخطباء لأمور تخص السياسة أو النظام العام والآداب العامة"، و"الالتزام بممارسة الشعائر داخل نطاق الحسينيات وعدم الخروج إلى الشارع لعمل التمثيليات، والحرص على الحفاظ على حرية الآخرين وعدم إزعاجهم برفع أصوات مكبرات الصوت"، و"الالتزام بإغلاق الحسينيات فى تمام الساعة 12 مساءً".

ونوّهت الوزارة عن حتمية "الالتزام بالتعاون مع كافة الجهات الأمنية الأخرى من مرور ونجدة في عدم عرقلة حركة السير، وتحقيق انسيابية في النطاق المحيط بالحسينيات"، و"عدم استغلال المناطق المحيطة بالحسينية أو دار العزاء بأى شكل ولأى غرض، إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الجهات المختصة".