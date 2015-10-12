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السعودية: تسجيل 74 إصابة بأنفلونزا الخنازير خلال موسم الحج ووفاة9 منهم

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السعودية: تسجيل 74 إصابة بأنفلونزا الخنازير خلال موسم الحج ووفاة9 منهم السعودية: تسجيل 74 إصابة بأنفلونزا الخنازير خلال موسم الحج ووفاة9 منهم
كشف وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور عبد العزيز بن سعيد عن تسجيل 74 إصابة بفيروس إنفلونزا الخنازير خلال موسم الحج هذا العام.

وأشار الدكتور عبد العزيز- فى تصريحات لصحيفة "اليوم" السعودية- إلى أن تسعا منها تعرضت للوفاة.

ونقلت الصحيفة عن المسئول الصحى، لدى إطلاق حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية فى جميع أنحاء المملكة، قوله "إن الوزارة تدرس فرض لقاح الإنفلونزا الموسمية كأحد الاشتراطات الصحية، ابتداء من موسم الحج القادم، لافتا إلى أن الحملة تهدف إلى تقديم التطعيم إلى الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات الإنفلونزا الخطيرة عند إصابتهم بالإنفلونزا الموسمية".
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