«النقض» تنتهي من نظر جلسة طعون إعدامات قضية «كرداسة»

انتهت منذ قليل محكمة النقض، اليوم “الاثنين”، برئاسة المستشار أنس علي عبدالله عماره، من نظر جلسة الطعون المُقدمة من 6 متهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام في قضية اقتحام قسم شرطة كرداسة، وقتل ضباطه والتمثيل بجثثهم.

وضمت قائمة المتهمين، كل من: “وليد سعد أبو عميرة – حسن علي عبدالحميد – سعيد عبدالعزيز جعفر – علي عبدالحميد تاج الدين – إيهاب ممدوح عُمر الطويل – وطارق إمام عبدالمقصود”.

وجاء رأي نيابة النقض في مذكرتها – الغير ملزمة للمحكمة – بقبول الطعن المُقدم من المتهمين، وإلغاء العقوبات الصادرة ضد المتهمين، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرةٍ أخرى.

وكانت النيابة العامة، قد نسبت للمتهمين، ارتكاب “جرائم التجمهر- القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد- الشروع فيه- حيازة أسلحة نارية وبيضاء وثقيلة- قتل 11 ضباطًا من قسم شرطة كرداسة- والتمثيل بجثثهم – وقتل 2 مدنيين، والذان تصادف وجودهم داخل القسم أثناء الواقعة”.

وكانت قد قضت محكمة جنايات الجيزة في فبراير الماضي، بإعدام 5 متهمين، كان قد صدر ضدهم حكمًا غيابيًا بالإعدام وأخرين لإدانتهم بقتل ضباط شرطة قسم كرداسة بعد اقتحامه عام 2013م، والتمثيل بجثتهم، حيث تم ضبطهم ومحاكمتهم حضوريًا بالإعدام.

ويذكر أن محكمة النقض، كانت قد حددت فيما مضى جلسة 6 يناير المُقبل، لنظر طعن 149 متهمًا في ذات القضية، كان قد صدر ضدهم حكمًا بالإعدام، من بينهم سيدة تُدعى سامية سنن.