أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

إخلاء سبيل نجلي مبارك بعد قبول استشكالهما في قضية القصور الرئاسية

Google+ Print
إخلاء سبيل نجلي مبارك بعد قبول استشكالهما في قضية القصور الرئاسية إخلاء سبيل نجلي مبارك بعد قبول استشكالهما في قضية القصور الرئاسية

صورة أرشيفية

قبلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار صلاح محجوب، الاستشكال المُقدم من جمال وعلاء مبارك، نجلي الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، على انقضاء مدة العقوبة المحكوم عليهما بها، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”القصور الرئاسية”،  وإخلاء سبيلهما.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت فىي مايو من العام الجاري بمعاقبة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، بالسجن المُشدد 3 سنوات لكل منهما، وتغريمهم مبلغ 125 مليون و979 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد مبلغ قدره 21 مليون و169 ألفًا، ومصادرة المحررات المزورة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا