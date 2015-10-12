إخلاء سبيل نجلي مبارك بعد قبول استشكالهما في قضية القصور الرئاسية

قبلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار صلاح محجوب، الاستشكال المُقدم من جمال وعلاء مبارك، نجلي الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، على انقضاء مدة العقوبة المحكوم عليهما بها، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”القصور الرئاسية”، وإخلاء سبيلهما.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت فىي مايو من العام الجاري بمعاقبة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، بالسجن المُشدد 3 سنوات لكل منهما، وتغريمهم مبلغ 125 مليون و979 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد مبلغ قدره 21 مليون و169 ألفًا، ومصادرة المحررات المزورة.