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أمن السويس يضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية

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أمن السويس يضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية أمن السويس يضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية

أرشيفية

 

تمكنت مباحث السويس من ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بمنطقة أبو سيال بالجناين، وبداخلها كمية كبيرة من الأسلحة والقطع المستخدمة في تصنيعها وتركيبها، وأحيل المتهم صاحب الورشة للنيابة التي لتولت التحقيق.

كان اللواء جمال عبد الباري قد وجه بخروج حمله أمنية مكبرة بحي الجناين وقرى القطاع الريفي لضبط العناصر الخارجة عن القانون، والهاربين من تنفيذ الأحكام، وحائزي الأسلحة النارية .

وردت معلومات للعميد محمد والي مدير إدارة البحث الجنائي تفيد بقيام ” محمد . أ ” مسجل خطر باستغلال ورشة حدادة في تصنيع الأسلحة، وعقب التأكد من صحة المعلومات وتقنين الاجراءات واستئذان النيابة، داهمت مباحث الجناين برئاسة الرائد أحمد أبو بكر، الورشة وتم ضبط 6 قطع أسلحة نارية و أعيرة نارية وأدوات التصنيع، كما تم ضبط قطع تصنيع تضمنت مواسير ضرب النار ومقابض خشبيه للأسلحة، وأبر ضرب نار وشنيور وماكينة لحام وصاوخ.

وبمناقشة المتهم أعترف أمام العميد محمد شرباص رئيس إدارة البحث الجنائي باستغلال ورشه الحدادة  والأدوات لتصنيع الأسلحة النارية، والتي تنوعت ما بين فرد الخرطوش والكباس، والمقاريط، و أحيل المتهم للنيابة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

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