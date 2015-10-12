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ألمانيا وبولندا إلى نهائيات «يورو 2016»

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ألمانيا وبولندا إلى نهائيات «يورو 2016» ألمانيا وبولندا إلى نهائيات «يورو 2016»

 

أرشيفية

تأهل منتخبي ألمانيا وبولندا إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2016 مباشرة، بعد تغلبهما على ضيفيهما الجورجي والآيرلندي في الجولة العاشرة الأخيرة من التصفيات.

ففي المباراة التي جرت على أرض ملعب “ريد بول أرينا”، في مدينة ليبتزيغ الألمانية، خرج المانشافت من عنق الزجاجة أمام نظيره الجورجي إثر فوزه عليه بشق الأنفس بهدفين مقابل هدف واحد.

سجل توماس مولر الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ 46 من ضربة جزاء، وأدرك الجورجي جابا كانكافا التعادل لبلاده في الدقيقة الـ 53، ومن ثم اقتنص الألماني البديل ماكس كروز هدف الفوز في الدقيقة الـ 79 من أول لمسة له للكرة بعد ثلاث دقائق من نزوله إلى أرض الملعب، وذلك بعد تمريرة بينية رائعة من العمق من المايسترو مسعود أوزيل.

أما المباراة الثانية التي جرت في الملعب الوطني في العاصمة البولندية وارسو، فقد انتهت بفوز البولندي على ضيفه الإيرلندي بهدفين مقابل هدف واحد.
> وهز البولندي غجيغوش كريخوفياك الشباك الإيرلندية بهدف مبكر أحرزه في الدقيقة الـ 13 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ورد الإيرلندي جوناثان وولترز بهدف التعادل سريعا بعد ثلاث دقائق فقط سجله من ضربة جزاء، وبعد ذلك أحرز قائد المنتخب البولندي وهدافه روبرت ليفاندوفسكي هدف الفوز لبلاده في الدقيقة الـ 42 بتسديدة رأسية رائعة.

ورفعت بولندا رصيدها إلى 21 نقطة، واحتلت مركز الوصافة في المجموعة الرابعة، وتأهلت إلى نهائيات “يورو 2016″، برفقة ألمانيا المتصدرة برصيد 22 نقطة.

 

 

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