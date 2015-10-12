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ألبانيا تدخل التاريخ بتأهلها لأول مرة لنهائيات كأس أمم أوروبا

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ألبانيا تدخل التاريخ بتأهلها لأول مرة لنهائيات كأس أمم أوروبا ألبانيا تدخل التاريخ بتأهلها لأول مرة لنهائيات كأس أمم أوروبا

أرشيفية

حقق الألباني إنجازا تاريخيا بتأهله لأول مرة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، بعد فوزه على نظيره الأرمني في الجولة الأخيرة لدور المجموعات لتصفيات “يورو 2016″.
> وتقدمت ألبانيا بهدف مبكر جاء بـ “بنيران صديقة” سجله الأرمني كامو أوغانيسيان خطأ في مرماه عند الدقيقة التاسعة من انطلاق صافرة البداية.

وضاعف الألباني بيرات جيمسيتي النتيجة في الدقيقة الـ 23 من زمن الشوط الأول، واختتم زميله أرماندو ساديكو ثلاثية بلاده في الدقيقة الـ 76 من عمر اللقاء الذي جمعهما امس الاحد، في الملعب الجمهوري في العاصمة الأرمنية يريفان.
> واحتلت ألبانا المركز الثاني في المجموعة التاسعة برصيد 14 نقطة، وتأهلت لأول مرة في تاريخها للبطولة القارية المرموقة، تاركة المركز الثالث للدنمارك، بطلة “يورو 1992″، لتدخل معترك الملحق المؤهل للبطولة القارية المقررة إقامتها في فرنسا عام 2016.

 

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