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«النقض»: التحريات المُقدمة ليست دليلًا مُنفردًا بذاته للإدانة بقضايا الإرهاب

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«النقض»: التحريات المُقدمة ليست دليلًا مُنفردًا بذاته للإدانة بقضايا الإرهاب «النقض»: التحريات المُقدمة ليست دليلًا مُنفردًا بذاته للإدانة بقضايا الإرهاب

أكدت محكمة النقض على مبدأ قانونيًا في حكمٍ قضائي، والذي يفيد بأن التحريات المُقدمة من الأجهزة الأمنية في قضايا الإرهاب، لا تصلح وحدها، لأن تكون دليلاً مُنفردًا بذاته، يصلح لأن تتخذه محاكم الجنايات المختلفة قرينة منفردة، لإدانة المتهمين بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم.

وفسرت محكمة النقض، القاعدة القانونية الخاصة بالمقصود بالإرهاب، والعناصر الواجب توافرها، لإثبات الجرائم التي تدخل في نطاق المادتين 86 مكررًا، و86 مكررًا “أ” من قانون العقوبات، مُؤكدةً على ضرورة توافر العنصر المادي، والقصد الجنائي العام لوقوع الجريمة .

 

 

 

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