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بدء جلسة مُحاكمة المُتهمين بـ«اقتحام سجن بورسعيد»

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بدء جلسة مُحاكمة المُتهمين بـ«اقتحام سجن بورسعيد» بدء جلسة مُحاكمة المُتهمين بـ«اقتحام سجن بورسعيد»

صورة أرشيفية

بدأت منذ قليل هيئة محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، جلسة اليوم “الاثنين”، محاكمة 51 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتجام سجن بورسعيد”، والمُخصصة لسماع شهادات، كُلًا من اللواء عادل الغضبان، الحاكم العسكري لبورسعيد، وقت الأحداث، فضلًا عن سماع شهادة العميد مأمور قسم بورفؤاد، والرائد عمرو الحسيني، الضابط بذات القسم .

وكانت النيابة العامة، قد وجهت للمُتهمين، أنهم بتاريخ الـ26 و27 و28 من شهر يناير لعام 2013م، قتلوا وأخرون مجهولون، الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي، وأمين الشرطة أيمن عبدالعظيم أحمد العفيفي، و40 أخرين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، مُبَيتين النية وعاقدي العزم على قتل رجال الشرطة، والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية، وإندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في القضية.

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