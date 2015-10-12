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شابي يكشف عن الفريق الذي تمنى اللعب له في إنجلترا ' صاحب التاريخ الكبير '

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شابي يكشف عن الفريق الذي تمنى اللعب له في إنجلترا ' صاحب التاريخ الكبير ' شابي يكشف عن الفريق الذي تمنى اللعب له في إنجلترا ' صاحب التاريخ الكبير '

كشف شابي هرنانديز أسطورة برشلونة وصانع ألعاب السد القطري حاليا عن الفريق الذي تمنى له اللعب في الدوري الإنجليزي.

شابي انتقل إلى السد القطري هذا الصيف، لينهي فترة عظيمة مع برشلونة استمرت 24 عاما.

وقال صاحب الـ35 عاما لشبكة "يورو سبورت": "لأكون صريحا، الدوري الإنجليزي جاذب لأي لاعب في العالم. إنه رائع من حيث الملاعب والجماهير والطريقة التي يعيش بها اللاعبون هناك".

وأوضح "هناك يوجد العديد من الأندية الكبيرة مثل تشيلسي ومانشستر يونايتد وسيتي وأرسنال وليفربول".

وأردف "لو كان بيدي اختيار فريق للانتقال إليه، سيكون فريقا بتاريخ كبير. مانشستر يونايتد أو ليفربول".

وواصل متما "أعلم أن هناك فرق حققت طفرة كبيرة مؤخرا، مثل سيتي. ولكن يونايتد هو المفضل لي بسبب تاريخه".

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