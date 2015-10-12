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جاراي سابع لاعب يغيب عن منتخب الأرجنتين

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جاراي سابع لاعب يغيب عن منتخب الأرجنتين جاراي سابع لاعب يغيب عن منتخب الأرجنتين

(إفي): أصبح إزيكيل جاراي سابع لاعبي منتخب الأرجنتين لكرة القدم الذين يغيبون عن مباراة باراجواي التي ستقام في أسونسيون، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

ويأتي غياب جاراي بسبب اضطراره للسفر بشكل عاجل إلى الولايات المتحدة لكي يكون برفقة زوجته، الإسبانية تامارا جورو، خلال ولادة طفلهما الأول.

ولجأ جاراي وزوجته إلى رحم بديل للإنجاب، وينص القانون الأمريكي على ضرورة حضور كلا الوالدين لولادة الطفل لذا لا يمكن تأجيل سفر اللاعب.

لذا ينتظر أن يستعين المدير الفني لراقصي التانجو، جيرارد مارتينو، براميرو فونيس موري، مدافع إيفرتون الإنجليزي، كبديل لجاراي ليصبح خامس تغيير تشهده التشكيلة الأساسية لمنتخب الأرجنتين مقارنة بمباراته الخميس الماضي التي خسر فيها بهدفين دون رد على يد الإكوادور.

وبجانب الاستعاضة بموري محل جاراي، يخطط مارتينو إلى إدخال تغييرين آخرين وهما ماتياس كرانيفيتر وكارلوس تيفيز ليحلا محل لوكاس بيجليا وسيرخيو أجويرو على التوالي بسبب إصابتهما.

وأجرى مارتينو أمس الأحد تغييرين آخرين أيضا هما بابلو زاباليتا بالجناح الأيمن محل فاكوندو رونكاجليا، وإزيكيل لافيتزي بوسط الملعب محل خابيير باستوري.

وبذلك قد تضم تشكيلة الأرجنتيني لمواجهة باراجوي: سيرخيو روميرو، وبابلو زاباليتا، ونيكولاس أوتاميندي، وراميرو فونيس موري، وإيمانويل ماس، وماتياس كرانيفيتر وخابيير ماسكيرانو وأنخل دي ماريا وإزيكيل لافيتزي وأنخيل كوريا وكارلوس تيفيز.

وينضم جاراي وبيجليا وأجويرو، إلى أربعة لاعبين آخرين افتقد المدير الفني مارتينو لجهودهم قبل مباراة الإكوادور في الجولة الأولى من التصفيات: وهم ليونيل ميسي وإيفر بانيجا وإنزو بيريز وماركوس روخو.

ومن المقرر أن يتوجه المنتخب الأرجنتيني مساء اليوم الاثنين إلى العاصمة الباراجوائية استعدادا لمباراة غد.

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فيديو اليوم السابع

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