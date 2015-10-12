وزير الآثار يفتتح الخميس القادم معرض «عصر بناة الأهرام» في اليابان

يفتتح الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار مساء الخميس القادم فعاليات معرض الآثار المصرية الذى يقام بالعاصمة اليابانية طوكيو بعنوان “عصر بناة الأهرام” ليجوب من بعدها 8 مدن يابانية رئيسية لمدة 25 شهرا مستعرضا 120 قطعة أثرية مختارة من كنوز عصر الدولة القديمة.

وقال الدماطي إن العائد المادي لهذا المعرض يقدر بحوالي 2 مليون دولار أمريكي لمدة عامين ، الأمر الذي سيساهم في دعم موارد الوزارة المالية وينعكس بطبيعة الحال على مختلف المشروعات الأثرية القائمة، لافتا إلى ما تحققه مثل هذه المعارض الخارجية من دعاية سياحية تساهم في تنشيط حركة الزيارة الوافدة على مختلف المزارات والمواقع الأثرية.

من جانبها، قالت الهام صلاح رئيس قطاع المتاحف إن هذا المعرض الخارجى هو الثانى الذى تطلقه وزارة الآثار بعد ثورة يناير 2011 ، مشيرة إلى أن القيمة التأمينية للمعرض تقدر بحوالي 138 مليونا و570 ألف دولار أمريكي.

وأضافت أن القطع المقرر عرضها من مقتنيات المتحف المصرى وهي القطع المكررة فقط دون غيرها، والتي يأتي من بينها أحد تماثيل الملك خفرع ومجموعة من تماثيل الخدم والعمال وصانعي الجعة والخبز، تمثال لأحد الكتبة، نموذج للعبة “السنت”، نموذج لمركب الشمس وتمثال للملك “ني وسر رع”.