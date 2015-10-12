المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية يستقبل سفير تونس في الخرطوم

استقبل الدكتور طارق بن موسى الزدجالي، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، عماد الرحموني، سفير الجمهورية التونسية، بمقر المنظمة في الخرطوم.

ودار الحوار فيما بين الطرفين، عن الاستثمار ومناخه في الوطن العربي، خاصةً قيما يتعلق منه بالقطاع الزراعي، حيث كان هنالك تطابق في وجهات النظر حول الدور المحوري، الذي يجب أن يلعبه القطاع الخاص في البلدان العربية في بلوغ أهداف التنمية، من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، ومنها القطاع الزراعي، وكذلك الظروف التي يجب تأمينها، ليصبح مناخ الاستثمار في البلاد العربية، جاذبًا للمستثمرين الخصوصيين من داخل الوطن العربي ومن خارجه.

وذكر “الرحموني”، أن وفدًا إستثماريًا تونسيًا، سيحل قريبًا بالسودان في زيارة، لتقصي فرص الاستثمار المُتاحة في كل بلد لصالح القطاع الخاص في البلد الآخر، وهو ما استبشر به “الزدجالي”.

وعبر “الرحموني”، تهانيه بمناسبة يوم الزراعة العربي، مُشيدًا بجهود المنظمة في دعم الدول العربية، ومنها تونس، لبلوغ أهداف الأمن الغذائي.