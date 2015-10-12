تعرف على أهم استخدامات فحص رسم العصب لتشخيص الأمراض

فحص رسم العصب والعضلات أحد الفحوصات التى يتم إجراؤها لتشخيص أمراض المخ والأعصاب ويتم إجراؤه عند تعرض الأشخاص لجروح قطعية بآلات حادة وكذلك فى تشخيص التهاب الأعصاب الطرفية لمرضى السكر .

يقول الدكتور أحمد عياد أخصائى جراحة المخ والأعصاب، إن فحص رسم العصب أو العضلات هو عبارة عن جهاز يستخدم لبيان واستكشاف ما إذا كان يعانى الشخص من وجود تلف أو قصور بالأعصاب أو العضلات التى تغذى عن طريق هذا العصب .

>ويستكمل د. عياد قائلا "هناك استخدامات عديدة لفحص رسم العصب والعضلات لتشخيص الأمراض وأهمها":

1) حالات ضمور الأعصاب والعضلات .

>(2 حالات التهاب الأعصاب الطرفية الناتج عن مرض السكر.

>3) حالات قطع الأعصاب الناتج عن قطع الأعصاب بالآلات الحادة .

>4) تشخيص فى بعض الأمراض الأعصاب الطرفية مثل متلازمة النفق الرسغى.

>5) فى بعض حالات الظفيرة العصبية عن الأطفال.

>6) بعض حالات الانزلاقات الغضروفية والعنقية والقطنية .

>7) تشخيص بعض الأمراض الوراثية التى تصيب الأعصاب الطرفية .

ويتابع د. عياد قائلا " يجرى فحص رسم العصب والعضلات من خلال وضع وصلة على العصب والعضلة المغذية للعصب ويتم قياس الإشارات الكهربائية الصادرة من هذا العصب ومدى استجابة العضلة والعصب عن طريق قياسات واضحة وثابتة يتم تحليلها عند التشخيص.

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