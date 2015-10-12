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الفواكه المجففة تتمتع بقيمة غذائية رائعة ولكن لا تفرط فى تناولها

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الفواكه المجففة تتمتع بقيمة غذائية رائعة ولكن لا تفرط فى تناولها الفواكه المجففة تتمتع بقيمة غذائية رائعة ولكن لا تفرط فى تناولها
تتمتع الفواكه المجففة بفوائد صحية مثيرة شريطة عدم الإسراف فى تناولها، وعدم الاستغناء عن تناول الفواكه الطازجة، وكشف تقرير نشر مؤخراً بموقع "رعاية الصحة" عن مجموعة من الفوائد الصحية المثيرة للفواكه المجففة، وهى تشمل:

1.التمر: هو حلوى الطبيعة، ويتمتع بفوائد صحية مثيرة للغاية، وهو غنى بالألياف الطبيعية والمغنسيوم وفيتامين "ب6"، ولكن يجب تناوله بشكل معتدل.

2.التين المجفف: من أفضل الفواكه المجففة المحببة للجميع، نظراً لتمتعها بمذاق رائع، بالإضافة إلى أنه غنى جداً بالحديد، ولكن يحظر الإفراط فى تناوله لأنه غنى جداً بالسكر.

3.الزبيب: غنى جداً بالحديد، ويساهم فى علاج الأنيميا، وأيضاً غنى بالبوتاسيوم والماغنسيوم وفيتامين ب6، ويمكن إضافته إلى الأرز باللبن والعاشوراء والكريمة والكثير من الأطعمة.

4.القراصيا: غنية بفيتامين "أ" والحديد والماغنسيوم والبوتاسيوم، وتساهم فى علاج الأنيميا، وهى من الفواكه المجففة المفضلة للكثيرين وخاصةً فى شهر رمضان، كما أن كوبا واحدا منها يمد الجسم بـ10% من الألياف التى يحتاجها.
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