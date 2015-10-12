سقوط عاطلين بحوزتهما فرد روسى و218 باكتة بانجو قبل ترويجها بالشرقية

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة ههيا بالشرقية، اليوم، بإشراف اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، من ضبط تشكيل تخصص فى ترويج المواد المخدرة وضبط بحوزته فرد روسى و218 باكتة بانجو، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف نيابة ههيا برئاسة محمد عباس وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ههيا يفيد قيام الرائد إيهاب رئيس مباحث ههيا ومعاونيه النقيبين وليد عبد البارى وأحمد غالب بضبط "أحمد.م.ف" 21 سنة عاطل، و"رامى.س.ع" 30 سنة فنى بشركة و"إسلام.م.م.س" 28 سنة عاطل وشهرته حلاوة، وبحوزتهم 218 باكتة من مخدر البانجو وفرد روسى وطلقتين ومبلغ مالى.