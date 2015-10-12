مصرع لاعب كرة بأسمنت أسيوط تحت عجلات قطار

لقى أحمد محروس، لاعب فريق الناشئين بأسمنت أسيوط، مصرعه دهسا تحت عجلات قطار الصعيد عند محطة الأزهر بالقرب من مدخل مدينة أسيوط.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان أسيوط، يفيد وصول بلاغ من الأهالى بمصرع مواطن سقط تحت عجلات قطار الصعيد القادم من القاهرة، وبالانتقال وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لشاب يدعى "أحمد محروس" ناشئى فريق أسمنت أسيوط من مواليد 97 ومقيم مركزأبنوب.

وأشارت التحريات إلى أن الحادث وقع أثناء محاولة المجنى عليه عبور شريط السكة الحديد بمحطة الأزهر بأسيوط اصطدم به القطار فسقط تحت عجلاته، تم تحرير محضر بالواقعة وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وأكد مصدر من النادى أن المجنى عليه لقى مصرعه أثناء توجهه إلى التدريب استعدادا لدورى الناشئين.