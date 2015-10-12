ضبط 24 طن مواد تجميل مقلدة داخل مصنع ملك رجل أعمال هندى

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين من ضبط رجل أعمال هندى الجنسية يمتلك مصنعا ومخزنا لمواد التجميل بمنطقة بولاق الدكرور فى الجيزة غير مرخص.

وعثرت أجهزة الأمن داخل المصنع بإشراف اللواء محمود العشيرى، مساعد وزير الداخلية مدير مباحث التموين، على 24 طن مواد تجميل مجهولة المصدر ورديئة داخل المخزن، وتبين أن المتهم يضع علامات تجارية مقلدة على عبوات التجميل ممارسا الغش التجارى.

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