وصول المتهمين بأحداث اقتحام سجن بورسعيد إلى أكاديمية الشرطة

وصل منذ قليل 51 متهمًا بمحاولة اقتحام سجن بورسعيد العمومى، وإحداث الشغب والعنف إلى محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد الشربينى محاكمة المنعقدة بأكاديمية الشرطة وسط حراسة أمنية مشددة، ومن المقرر أن يتم بجلسة اليوم سماع شهود النفى المطلوبين من دفاع المتهمين، وسماع اللواء عادل الغضبان الحاكم العسكرى.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.