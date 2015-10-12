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الداخلية: فريق بحث لملاحقة المتهمين بالاستيلاء على 3 ملايين جنيه من موظف

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الداخلية: فريق بحث لملاحقة المتهمين بالاستيلاء على 3 ملايين جنيه من موظف الداخلية: فريق بحث لملاحقة المتهمين بالاستيلاء على 3 ملايين جنيه من موظف
صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية بأنه فى الساعات الأولى من صباح اليوم، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا يفيد بما يلى:

أنه أثناء سير سيارة ملاكى "فيات شاهين" تابعة لإحدى شركات الصرافة يستقلها أحد موظفى الشركة برفقة السائق بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر وبحوزتهما مبلغ مالى عبارة عن عملات أجنبية قاما بتحصيلها من شركتين صرافة تصل قيمتها قرابة الـ3 ملايين جنيه، اعترضهم ثلاثة أشخاص غير مسلحين يستقلون سيارة ملاكى "أوبترا" بمطلع كوبرى أكتوبر اتجاه رمسيس بدعوى أنهم رجال شرطة - ضباط تابعين لمباحث الأموال العامة - واستقل أحدهم السيارة الملاكى التابعة لشركة الصرافة واصطحب الآخران موظف الشركة والسائق داخل السيارة قيادتهم وعلى مسافة قصيرة قاموا بإنزالهما من السيارة وفروا هاربين واستولوا على سيارة الشركة وبداخلها المبلغ المالى .

ووجه اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بتشكيل فريق بحث لكشف ظروف وملابسات الواقعة وسرعة ضبط الجناة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365