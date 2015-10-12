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محامى إسلام البحيرى: سأتقدم اليوم بطلب للاستئناف على حكم حبس موكلى

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محامى إسلام البحيرى: سأتقدم اليوم بطلب للاستئناف على حكم حبس موكلى محامى إسلام البحيرى: سأتقدم اليوم بطلب للاستئناف على حكم حبس موكلى
قال المحامى جميل سعيد دفاع الباحث إسلام بحيرى، إنه سيتقدم اليوم الاثنين، لنيابة القديمة باستئناف على حكم محكمة مصر القديمة بتأييد حكم حبس موكله 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، لاتهامه بازدراء الأديان.

وأضاف "سعيد" لـ"اليوم السابع"، أن حافظة المستندات التى سوف يتقدم بها للحصول على براءة موكله من التهمة المسندة إليه، تتضمن صورة طبق الأصل من الحكم السابق الفصل فيه نهائى من محكمة جنح أكتوبر، والقاضى ببراءته مما نسب إليه، وأن النيابة العامة طعنت على حكم البراءة بالاستئناف، وقُبل الاستئناف ورفض الموضوع وتم تأييد البراءة، ومن هذا المستند لا يجوز نظر الدعوى مرة أخرى.

كانت محكمة مصر القديمة قد أيدت الحكم القاضى بمعاقبة الباحث إسلام بحيرى بالسجن 5 سنوات، مع الشغل والنفاذ والمصاريف، لاتهامه بازدراء الأديان، وكان محمد عبد السلام عصران، أقام دعوى تحت رقم 6931 لسنة 2015 ضد إسلام إبراهيم بحيرى هلال اتهمه فيها بازدراء الأديان، واستند فى دعواه على نصوص المواد 98 و160، 161 من قانون العقوبات.

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مصر 365

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