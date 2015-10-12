نظمت إدراة الخدمات الثقافية بفرع ثقافة أسوان قافلة ثقافية للتوعية بالانتخابات البرلمانية تحت عنوان ” شارك .. علشان بكرة “، بجمعية السيدة زينب بمنطقة السيل بمدينة أسوان.
> و قال محمد إدريس وكيل وزارة الثقافة بأسوان، إن هذه القوافل الهدف منها رفع الوعي الثقافي و توعية الجمهور الأسواني بكيفية اختيار من يرشحه في البرلمان، وما هي القواعد والشروط التي يجب توافرها في المرشح، بعيدًا عن القبلية والعصبية ، ويجب على المواطن أن يكون واعي بأهمية الإدلاء بصوته في الانتخابات، وتضمنت القافلة : محاضرة عن ” دور المرأة في الانتخابات ” للأستاذة ليلى إبراهيم مدير عام الهيئة العامة للاستعلامات بأسوان، كما تتضمن القافلة مسابقة ثقافية و ورشة فنية.
> و أختتمت القافلة برنامجها بالعرض المسرحي التوعوي ” كلنا نزلين ” لفرقة أسوان المسرحية، تمثيل : موسى محمد أحمد، أصولي مرعي، خالد محمود، سماح بدري، حاتم فاروق، إسماعيل عمارة، هشام عرفة، عرفة شحات، إخراج حسن فهمي.
قافلة ثقافية بأسوان للتوعية بالانتخابات البرلمانية
نظمت إدراة الخدمات الثقافية بفرع ثقافة أسوان قافلة ثقافية للتوعية بالانتخابات البرلمانية تحت عنوان ” شارك .. علشان بكرة “، بجمعية السيدة زينب بمنطقة السيل بمدينة أسوان.