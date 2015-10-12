قافلة ثقافية بأسوان للتوعية بالانتخابات البرلمانية‎

نظمت إدراة الخدمات الثقافية بفرع ثقافة أسوان قافلة ثقافية للتوعية بالانتخابات البرلمانية تحت عنوان ” شارك .. علشان بكرة “، بجمعية السيدة زينب بمنطقة السيل بمدينة أسوان.

> و قال محمد إدريس وكيل وزارة الثقافة بأسوان، إن هذه القوافل الهدف منها رفع الوعي الثقافي و توعية الجمهور الأسواني بكيفية اختيار من يرشحه في البرلمان، وما هي القواعد والشروط التي يجب توافرها في المرشح، بعيدًا عن القبلية والعصبية ، ويجب على المواطن أن يكون واعي بأهمية الإدلاء بصوته في الانتخابات، وتضمنت القافلة : محاضرة عن ” دور المرأة في الانتخابات ” للأستاذة ليلى إبراهيم مدير عام الهيئة العامة للاستعلامات بأسوان، كما تتضمن القافلة مسابقة ثقافية و ورشة فنية.

> و أختتمت القافلة برنامجها بالعرض المسرحي التوعوي ” كلنا نزلين ” لفرقة أسوان المسرحية، تمثيل : موسى محمد أحمد، أصولي مرعي، خالد محمود، سماح بدري، حاتم فاروق، إسماعيل عمارة، هشام عرفة، عرفة شحات، إخراج حسن فهمي.