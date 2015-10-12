عجلات قطار الصعيد تدهس لاعب كرة بأسمنت أسيوط‎

لقي لاعب فريق الناشئين بأسمنت أسيوط، مصرعه دهسًا تحت عجلات قطار الصعيد عند محطة الأزهر- بالقرب من مدخل مدينة أسيوط.

وكان اللواء عبدالباسط دُنقل، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان أسيوط، يُفيد بوصول بلاغ من الأهالي بوقوع حادث مصرع مواطن سقط تحت عجلات قطار الصعيد القادم من القاهرة.

وتبين بالانتقال والفحص والمعاينة، أن الجثة لشاب يُدعى “أحمد محروس”، ناشيء فريق أسمنت أسيوط، من مواليد عام 97، ومُقيم مركز أبنوب.

وأشارت التحريات، إلى أن الحادث قد وقع أثناء محاولة المجني عليه عبور شريط السكة الحديد بمحطة الأزهر في أسيوط، حيث اصطدم به القطار فسقط تحت عجلاته، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وذكر مصدر من النادي، أن المجني عليه، قد لقي مصرعه أثناء توجهه إلى التدريب، استعدادًا لدوري الناشئين، مُشيرًا إلى أن منطقة كرة القدم بأسيوط، قد أجلت مباراة أسمنت أسيوط أمام القوصية، في إطار مبارايات الأسبوع الأول لدوري الناشئين، والتي كان مقررًا لها اليوم “الاثنين”، إلى أجل غير مُسمى، حِدَادًا على روح اللاعب.