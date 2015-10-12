بدعم أمريكى..تشكيل تحالف عسكرى جديد فى سوريا يضم أكراد وعرب

أعلنت وحدات حماية الشعب الكردية السورية الانضمام إلى تحالف عسكري جديد، يشمل جماعات سوريةعربية،ومن بينها جيش الثوار وجماعة مسيحية آشورية.

ويأتي التحالف الجديد بعد وقت قصير من إعلان واشنطن إدخال تغييرات على دعمها للمقاتلين السوريين الذين يحاربون تنظيم “الدولة الإسلامية”، لينتهي بذلك فعلياً برنامج لتدريب المقاتلين خارج سوريا، والتركيز بدلاً من ذلك على تقديم السلاح للجماعات التي فحصت الولايات المتحدة أمر قادتها.

ويعزز من فرص التحالف ان وحدات حماية الشعب الكردية،أثبتت خلال الفترة الماضية أنها الشريك الأكثر فعالية على الأرض، حتى الآن للضربات الجوية بقيادة الولايات المتحدة ضد “الدولة الإسلامية”، وأنتزعت السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي من المتشددين شمالي شرق سوريا هذا العام.

وقال البيان الذي أرسله متحدث باسم الوحدات الكردية، إن التحالف تشكّل في ظل “المرحلة الحساسة التي يمر بها بلدنا سوريا، وفي ظل التطورات المتسارعة على الساحتين العسكرية والسياسية، والتي تفرض بدورها أن تكون هناك قوة عسكرية وطنية موحدة لكل السوريين تجمع بين الكرد والعرب والسريان وكافة المكونات الأخرى على الجغرافية السورية”.

ويشمل تحالف قوى سوريا الديمقراطية وحدات حماية الشعب الكردية وجماعات عربية متعددة من بينها جيش الثوار وجماعة مسيحية آشورية.

(وكالات)