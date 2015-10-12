مُحافظ قنا يُؤَدي واجب العزاء لأسرتيّ شهيدي القوات المسلحة

قدم عبدالحميد الهجان، مُحافظ قنا، واجب العزاء لأسرة شهيد القوات المسلحة، المُجند محمد علي أحمد محمد، بقرية كوم يعقوب بمدينة أبوتشت، والذي استشهد بالعريش، أثناء تأديته لواجبه الوطني في الدفاع عن أرض الوطن.

وأكد “الهجان”، خلال زيارته لأسرة الشهيد، أن جموع الشعب يُساندون الجيش المصري، ويقفون خلفه في مواجهة الإرهاب الغادر، مُشيدًا بالدور العظيم لرجال القوات المسلحة في أداء واجباتهم، وتضحيتهم بأرواحهم في سبيل الحفاظ علي أمن وسلامة الوطن .

وأصدر “الهجان”، تعليماته بصرف إعانة عاجلة لأسرة الشهيد، مُؤكدًا أن المحافظة، تحرص على أن تكرم أبنائها الشهداء بالشكل اللائق، تقديرًا وإعزازًا لهم، ولتضحيتهم من أجل الوطن.

وقام “الهجان”، بتقديم واجب العزاء لأسرة الحاج أبو الحجاج عبدالعاطي نور الدين، بقرية كوم يعقوب، والذي توفى أثناء أداء مناسك الحج بالأراضي المقدسة عن عُمرٍ يُناهز ٥٩ عامًا .