المتحدث العسكرى:حرس الحدود ضبطت 1067 قطعة سلاح و10.5 طن مخدرات فى سبتمبر

نشر العميد محمد سمير المتحدث العسكرى، تقريرا عن جهود قوات حرس الحدود فى مكافحة أعمال التسلل والهجرة غير الشرعية على كل الاتجاهات الاستراتيجية خلال شهر سبتمبر الماضى، مدعومة بعدد من الصور والخرائط التوضيحية.

وأوضح المتحدث العسكرى، أن قوات حرس الحدود نجحت فى ضبط 1067 قطعة سلاح أنواع مختلفة خلال شهر سبتمبر الماضى، بالإضافة إلى 786 طلقة من أعيرة مختلفة، بالإضافة إلى كمية من القذائف الصاروخية والمواد المتفجرة.

وأشار المتحدث العسكرى، إلى أن القوات نجحت فى ضبط 10.5 طن من المواد المخدرة و8.7 مليون قرص لعقارى التامول والترامادول المخدرين، و4400 قاروصة سجائر مسرطنة، وضبط 2215 فردا من جنسيات مختلفة، خلال عمليات التسلل والتهريب على كل الاتجاهات الاستراتيجية.