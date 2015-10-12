وزير الخارجية يغادر إلى نيويورك للمشاركة فى الجمعية العامة للأمم المتحدة

غادر مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الاثنين، وزير الخارجية سامح شكرى، على متن طائرة الخطوط المصرية المتجهة إلى مدينة نيويورك، للمشاركة فى جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت على انضمام الأعضاء الجدد فى الفئة غير دائمة العضوية لعامى 2016-2017، ومن بينهم مصر

تأتى مشاركة وزير الخارجية فى جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، تتويجاً لجهود أشهر طويلة من العمل الدؤوب الذى اضطلعت به الدولة المصرية، وفقاً لخطة متكاملة وضعتها وزارة الخارجية للترويج لعضوية مصر فى مجلس الأمن، وحشد الدعم الدولى لها.