«صحة أبوظبي»: استقطاب أرقى المؤسسات هدف حيوي

- خدمات صحية متكاملة يوفرها المشغل في أبوظبي

أكدت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) حرصها على توفير كافة المتطلبات الصحية سواء في المدن الكبرى أو النائية وتوفير أحدث التقنيات والوسائل العلاجية والكادر الفني الطبي المتخصص لمختلف المرافق الصحية..

مشيرة إلى أن استقطاب أرقى مؤسسات الرعاية الطبية إلى إمارة أبوظبي هو هدف حيوي ضمن الاستراتيجية الصحية للحكومة حيث يضمن ذلك الحصول على أرقى مستويات الرعاية الصحية لمحتاجيها دون اضطرارهم للسفر إلى الخارج.

وأشار التقرير السنوي لـ «صحة» إلى أن الخطة الجديدة تركز على توفير الخدمات التخصصية التي تشهد طلباً كبيراً مثل طب الأطفال، طب العظام، طب النساء والتوليد وصحة المرأة، القلب والأوعية الدموية، والمخ والأعصاب وقد تم دمج خطوط الخدمات لتلك التخصصات لتحسين الخبرات وتقديم نتائج مستقبلية متكاملة تتوافق مع معايير الرعاية الصحية العالمية.

وأشارت إلى أنه تم تحديد 17 خطاً للخدمة ليتم تطبيقها بالكامل بحلول نهاية عام 2016، بدءاً من الرعاية الأولية وصولاً إلى الفروع الطبية التخصصية ويتم تطبيق هذا النهج الآن من قبل مؤسسات الرعاية الصحية الرائدة في العالم باعتباره من أفضل الممارسات، ويختلف عن المنهجية التي كانت متبعة في السابق..

والتي كانت تركز على تقديم الخدمات بحسب المستشفيات، بما يرفع من مستوى جودة الرعاية ورضا المرضى عبر استخدام الموارد بشكل أكثر فاعلية وتأثيراً، وقالت إنها رفعت نسبة التوطين في الإدارة 47% وتحقيق مستوى توطين شامل بنسبة 19% وبنسبة 22 ٪ في عدد الموظفات في الإدارة العليا في عام 2013.

وذكر التقرير السنوي لـشركة «صحة» أن رسالتها تتمثل في المحافظة على دورها الرائد من خلال توفيرها الدائم لخدمات صحية تتميز بأنها شاملة ومتاحة بسهولة وبتكلفة معقولة للمجتمع والمنطقة بأكملها، وما يميز صحة عن سواها، أنها توفر خدماتها ضمن إطار من المسؤولية المجتمعية وبكلفة تشغيلية فعالة وفقاً لأرقى المعايير الصحية العالمية في هذا المجال، وهي بذلك تطبق قيمها كمؤسسة مسؤولة، موثوقة، وتسعى دوماً للابتكار.

وتتولى «صحة» مهمة إدارة 12 مستشفى و 62 عيادة خارجية وأولية وبنكي دم وطاقم عمل يضم أكثر من 17.000 موظفاً، وتنتشر مرافق الشركة في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي، من المنطقة الغربية إلى المنطقة الشرقية مروراً بمناطق وسط المدينة وضواحيها ..

وهي أكبر شبكة لخدمات الرعاية الصحية وتوفر لسكان إمارة أبوظبي جملة من الخدمات المترابطة ذات تقنيات طبية هي الأحدث على مستوى المنطقة أما مرافق الشركة فتوفر خدماتها إلى 100 ألف مريض داخل مستشفياتها وتقوم بإجراء ما يقارب 41 ألف عملية جراحية سنوياً بالإضافة إلى علاج أكثر من خمسة ملايين مريض خارجي.

شبكة شاملة

وفي إطار رفع كفاءة شبكة صحة الشاملة من مستشفيات وعيادات، فقد تم تصميم استراتيجيتنا لتقدم نظام خدمات صحية متكامل للمجتمع وفقاً لأعلى المعايير العالمية وتماشياً مع رؤية أبوظبي 2030 ولتحقيق ذلك يتعين على الجميع بمن فيهم الإدارة العليا للشركة ومؤسساتها للرعاية الصحية تقديم أعلى درجات الالتزام والتخطيط المناسب بما يعزز ويدعم مسيرتهم .

.وإذ تواصل الشركة تطورها ونموها والتزامها بتقديم أعلى مستويات الجودة في الخدمات الصحية وأفضل النتائج الممكنة للمرضى، بينما نوفر خدمات الرعاية الصحية لسكان أبوظبي والمقيمين فيها وفق أعلى المستويات العالمية.

وأوضح التقرير أن مفهوم خط الخدمة معروف عالمياً بوصفه المعيار الذهبي للخدمات الصحية المثُلى ومن منطلق التزام «صحة» الدائم بالمعايير ذات المستوى العالمي، فإننا لن نكتفي بتطبيق هذا المبدأ على أكمل وجه، بل سنسعى لأن نكون من الشركات الرائدة عالمياً في هذا المجال، وفي تحقيق نتائج متميزة لمرضانا ولجميع سكان أبوظبي.

الجودة

وأشار التقرير إلى أن مراكز الفحص والصحة الوقائية أجرت ما معدله 78.184 زيارة شهرية، وتمثل حالات الرعاية الأولية نسبة 80% من مجمل زيارات مراكز الخدمات العلاجية الخارجية في حين أن النسبة الباقية هي حالات تخصصية.

مدينة الشيخ خليفة

تعد مدينة الشيخ خليفة الطبية، علامة مميزة في نظام شركة صحة للرعاية الصحية وتوفر هذه المدينة الطبية مجموعة شاملة من التخصصات من خلال شبكتها المتطورة من المستشفيات، ومراكز العناية الأولية والعيادات التخصصية.ويضم طاقم العمل في مدينة الشيخ خليفة الطبية أكثر من 3.820 موظفا ولديها طاقة استيعابية لحوالي 711 سريراً مرخصاً وتوفر مجموعة واسعة من العلاجات الطبية والجراحية والمرافق التشخيصية.

ولدى المدينة ثلاثة مرافق رئيسية: مستشفى الشيخ خليفة، مركز أبوظبي لإعادة التأهيل، وجناح العلوم السلوكية و تقع جميعاً في مجمع واحد في قلب العاصمة، وتضم 14 عيادة خارجية متخصصة ومركزان للرعاية الطارئة تغطي جزيرة أبوظبي.

ويضم طاقم عمل مدينة الشيخ خليفة الطبية 672 طبيباً منهم 160 طبيباً استشارياً، و652 وظائف طبية مساعدة، و1439 ممرضاً وممرضة، و 652 موظفاً إدارياً.

وفي المعدل تتعامل المدينة شهرياً مع 1.384 حالة إدخال للمرضى، بالإضافة إلى 56.414 زيارة مريض إلى العيادات الخارجية، و14.516 زيارة إلى أقسام الطوارئ والحالات المستعجلة كما تقوم المدينة بحوالي 575 إجراء جراحياً عاماً كل شهر بالإضافة إلى إجراء حوالي 11.947 حالة مسح تصويري دقيق.

الخدمات العلاجية

تدير الخدمات العلاجية الخارجية أكثر من 24 عيادة للرعاية الصحية الأولية والخارجية، وتسعى للوصل بين مرافق الرعاية الصحية الشاملة التي توفرها المستشفيات الحكومية وما يقدمه القطاع الخاص من عناية واهتمام، وتتبع للخدمات العلاجية الخارجية أربع إدارات مختلفة هي:

المراكز العلاجية الخارجية، مراكز الفحص والصحة الوقائية، خدمات الصحة المدرسية والحلول العلاجية المتنقلة. وتضم خدمات الصحة المدرسية 298 عيادة مدرسية وعيادات جامعية بالإضافة لبرنامج التطعيم .

مستشفى العين

وبحسب التقرير السنوي لشركة «صحة» يقوم مستشفى العين بما يقارب 6.200 إجراء جراحي سنوياً تتنوع ما بين جراحات العظام والجراحات النسائية ويتولى مركز طب الطوارئ والحوادث علاج ما يقارب 95.000 مريض من مختلف الأعمار سنوياً .

مستشفى الكورنيش

تولت «صحة» مهام إدارة مستشفى الكورنيش في عام 2008 حيث قامت باستبدال الإدارة السابقة بطاقم إداري جديد ومنذ ذلك الحين تمت ترقية أو استبدال جميع الأنظمة التشغيلية ويعد مستشفى الكورنيش الآن نموذجاً لإدارة الرعاية الصحية الحديثة المبنية على 25 عاماً من الامتياز المهني المبرهن.

ويرتبط المستشفى باتفاقية إدارة مع مركز جونز هوبكنز الطبي العالمي ويعمل فيه فريق عمل يضم ما يقارب 1000 موظف يتولون معاً ما معدله 1000حالة إدخال شهرياً و 2000 حالة طارئة تقريباً، و 85 حالة إدخال إلى وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة..

وما يصل إلى 11.500 زيارة لمرضى العيادات الخارجية. ويكمل عنابر المستشفى الستة والغرف الست المخصصة لكبار الشخصيات والأجنحة الملكية الثلاثة، ثلاث غرف عمليات و 14 غرفة توليد وقسم للرعاية الطارئة ووحدة للمرضى الخارجيين.

مستشفى المفرق

يقع المستشفى جنوب مدينة خليفة ولدى مستشفى المفرق قدرة استيعابية تبلغ 451 سريراً، ويتولى الرعاية فيه فريق عمل يضم حوالي 2000 موظف، ويوفر المستشفى خدماته العلاجية لما يقارب 512 ألف مريض سنوياً بالإضافة إلى إجراء حوالي 8500 عملية جراحية. و 40 - 50 حالة ولادة.

مستشفى المرفأ

ويضم مستشفى المرفأ 28 سريراً ويوفر خدمات الطوارئ بالإضافة إلى الرعاية التخصصية في الطب الباطني، وطب الأطفال، التوليد والأمراض النسائية، الجراحات العامة وجراحات العظام، الغسيل الكلوي، الرعاية الصحية للأمومة والطفولة، وطب الأنف والأذن والحنجرة. ومن ضمن الخطط للعام القادم إضافة اختصاصات الأمراض الجلدية والعيون.

ويضم طاقم العمل الطبي 20 طبيباً وجراحاً و 49 ممرضاً وممرضة و 26 تقنياً ومساعداً طبياً. وتستقبل وحدة الطوارئ حوالي 65 مريضاً يومياً مقابل 10 - 15 حالة ولادة في قسم التوليد والأمراض النسائية شهرياً وحوالي 15 - 20 عملية جراحية شهرياً.

مستشفى السلع

يوفر مستشفى السلع الرعاية الصحية الأولية إلى مجتمع بعيا السلع وجوارها الذي يضم حوالي 12 ألف نسمة وتشمل خدمات المستشفى الطب العام والجراحة، غرفة عمليات، طب الأسنان، قسماً للمرضى الخارجيين، صحة الأم والطفل، الطب الوقائي، الرعاية الطبية المدرسية، خدمات التشخيص والتصوير الطب..

وخدمات طوارئ على مدى 24 ساعة، وصيدلية ويضم فريق العمل الطبي في المستشفى 16 طبيباً و40 ممرضاً وممرضة و17 وظائف طبية مساعدة و 15موظفاً إدارياً. يتم توفير الخدمات العلاجية إلى حوالي 2,500 مريض شهرياً في المستشفى الرئيسي و11 عيادة تخصصية. وكان المستشفى قد تولى 260 إجراء جراحياً خلال عام 2011.

مستشفى ليوا

يقع مستشفى ليوا في مدينة ليوا وتم إفتتاحه في شهر يوليو 2004 ويوفر خدمات الطوارئ وعيادات المرضى الخارجيين في الطب العام وطب الأطفال والرعاية الطبية للأمومة والطفولة. ويضم فريق العمل المتخصص ستة أطباء وطبيبي أسنان و 19 ممرضاً وممرضة و 15 تقنياً طبياً يتولون العناية بما يصل إلى 30 - 35 مريضاً يومياً.

مستشفى توام يجري 8 آلاف جراحة سنوياً

يجري مستشفى توام بما يقارب 8 آلاف إجراء جراحي كل عام، تتنوع ما بين الجراحات العامة والجراحات الدقيقة جداً في العظام والأمراض العصبية وأمراض النساء والحوادث، وجراحة الرأس والعنق. ويصل عدد حالات الولادة إلى ما يقارب 4.176 ولادة سنوياً، وأكثر من36.34 عملية غسيل كلوي بدأت خدمات الغسيل الكلوي في (صحة) عملها في شهر مارس 2011 .

وهي شراكة بين صحة وفريزينيوس ميديكال كير، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التوفير المتكامل للمنتجات والخدمات لمرضى الفشل الكلوي.

تم بناء مستشفى توام في عام 1979 كمستشفى إحالة بسعة 227 سريراً ومستشفى عام لرعاية الحالات الحادة ويخدم جميع سكان الإمارات ومنذ ذلك الحين، حقق المستشفى نمواً متواصلاً إلى أن وصل إلى سعة 461 سريراً ومنذ عام يقوم مركز جونز هوبكنز الطبي العالمي وهو رائد أنظمة الرعاية الصحية في الولايات المتحدة بإدارة المستشفى وتوفير خدمات شاملة وراقية للمرضى في المنطقة الشرقية لأبوظبي.

4 مراكز

وبالإضافة إلى المستشفى الرئيسي الذي يقع بالقرب من قلب مدينة العين، يدير مستشفى توام أربعة مراكز طبية تابعة وهي: مركز توام لطب الأسنان، عيادة نعمة للرعاية الصحية الأولية، عيادة الجاهلي للرعاية الصحية الأولية، ومستشفى الوقن، الذي يبعد 90 كم جنوب مدينة العين. وهو مرفق للرعاية الأولية والحالات الحرجة ويضم جناحين بقدرة استيعابية لخمسة أسرة، عيادات للرعاية الأولية..

ومركزاً لطب الأسنان العام، وقسم للحالات الطارئة الحرجة. ويوفر مستشفى توام الرعاية المتطورة للمرضى والإجراءات الجراحية العالية التعقيد والتداخلية في الأمراض القلبية وخدمات الطوارئ للحوادث. ويشمل طاقم العمل الذي يبلغ 3.200 موظف ويضم أكثر من 568 طبيباً و 1.072 ممرضاً وممرضة، و 569 وظائف طبية مساعدة، يدعم عملهم حوالي 991 موظفاً إدارياً ..

ويعمل فريق العمل هذا في عشر غرف عمليات وتسع أجنحة عامة وقسم الولادة القيصرية و 20 عنبراً مع عيادات إضافية للرعاية الخارجية وقسم للطوارئ. ويشكل العاملون الإماراتيون ما يزيد عن 23% من مجمل عدد العاملين. وبالإضافة إلى كونه مستشفى جامعياً للتعليم العالي، يضم مستشفى توام مرافقاً للمرضى الداخليين.

الطب العام والجراحة في «دلما»

يوفر مستشفى دلما الخدمات الصحية في مجالات الطب العام والجراحة، أمراض الكلى، طب الأطفال، والتوليد والأمراض النسائية، صحة الأم والطفل وخدمات الأشعة. ويضم فريق عمل المستشفى 11 طبيباً بينهم جراحان و27 ممرضاً وممرضة و 16 بوظائف طبية مساعدة، يقدمون الرعاية الصحية إلى أكثر من 100 مريض وحوالي 1400 مريض خارجي بمعدل شهري. ويعد مستشفى دلما المرفق الصحي الوحيد في الجزيرة، ويوفر خدمات الطوارئ ورعاية الحالات الحادة

والعادية إلى ما يقارب 10 آلاف مقيم في الجزيرة وكان المستشفى قد بني في عام 1984، بطاقة استيعابية تبلغ 22 سريرا موزعة على أقسام الطوارئ، أجنحة الرجال وأجنحة النساء، غرف العزل، العناية المركزة، الحضانة، غرف العمليات والولادة والعيادات الخارجية.

مستشفى مدينة زايد أكبر مرفق في الغربية

يقع مستشفى مدينة زايد في مدينة زايد ويعد مرجعياً كونه أكبر مرفق صحي في المنطقة الغربية ويوفر الخدمات الصحية لسكان مدينة زايد وجوارها وكانت طاقته الاستيعابية وقتها 50 سريراً، واستمر في تقديم خدماته لسكان مدينة زايد حتى تم تدشين وافتتاح المستشفى الجديد عام 2000 .

ويضم فريق عمل المستشفى 106 أطباء، 17 جراحاً متخصصاً، و 212 ممرضاً ويوفر المستشفى خدمات الطوارئ والحوادث على مدار الساعة بالإضافة إلى خدماته الطبية المعتادة ويبلغ معدل استقبال المستشفى اليومي للمرضى 300 مريض خارجي و 40 مريضا داخلياً كما يقوم المستشفى بحوالي 90 عملية جراحية شهرياً وما بين 40 - 50 ولادة بطاقة استيعابية تبلغ 30 سريراً.

خدمات صحية وطوارئ في «غياثي»

يعد مستشفى غياثي المرفق الطبي الوحيد الذي يوفر الخدمات الصحية الثانوية في مناطق غياثي وبدع المطوع وصير بني ياس النائية يوفر خدمات الطوارئ الأولية بالإضافة إلى خدمات طبية تخصصية في الطب الباطني وطب الأطفال والتوليد والأمراض النسائية والجراحات العامة وجراحات العظام، والأمراض الجلدية..

والعيون والغسيل الكلوي مع خطط لإضافة قسم لأمراض الأنف والأذن والحنجرة قريباً ويتردد على المستشفى ما يقارب 47.500 مريض سنوياً من خلال طاقم عمل طبي يضم 22 طبيباً وجراحين و48 ممرضاً وممرضة و 20 تقنياً ومساعداً. ويقوم المستشفى بما يقارب 570 عملية جراحية سنوياً.