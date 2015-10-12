ليفاندوفسكي يعادل الرقم القياسي لهداف تصفيات اليورو

(إفي): عادل البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ، الرقم القياسي من حيث عدد الأهداف السجلة خلال مرحلة التصفيات المؤهلة لنهائيات الأمم الأوروبية والذي كان مسجلا باسم الأيرلندي الشمالي ديفيد هيلي.

وبعد تسجيله هدف مع منتخب بلاده خلال المباراة التي جمعته يوم الأحد بمنتخب أيرلندا، وصلت ماكينة الأهداف البولندية إلى الرقم 13 ، وهو الهدف الذي كفل التأهل المباشر لبولندا إلى نهائيات يورو 2016 بفرنسا، مسجلا ظهوره الثالث على التوالي في البطولة القارية.

وافتتح ليفاندوفسكي سجل أهدافه برباعية "سوبر هاتريك" أمام منتخب جبل طارق، ثم أحرز ثلاثية "هاتريك" أمام جورجيا ثم ثنائيتين أمام كل من جبل طارق مرة أخرى وإسكتلندا، وهدف أمام ألمانيا قبل أن يختتمها اليوم أمام المنتخب الأيرلندي.

وبذلك، يعادل المهاجم البولندي الرقم القياسي المسجل باسم هيلي الذي تمكن من إحراز 13 هدفا خلال التصفيات المؤهلة لنهائيات الأمم الأوروبية (يورو 2008)، والتي احتل فيها منتخب بلاده المركز الثالث خلف كل من إسبانيا والسويد على الترتيب.

ويأتي في المرتبة الثانية من حيث عدد الأهداف المسجلة كل من الهولندي كلاس يان هونتلار برصيد (12 هدفا) خلال التصفيات المؤهلة لنهائيات يورو 2012 والكرواتي دافور سوكر خلال التصفيات المؤهلة لنسخة 1996.