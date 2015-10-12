تركيا تضبط 22 شخصا في «إزمير» و«قونية» للاشتباه في ارتباطهم بتنظيم «داعش»

ألقت وحدتا مكافحة الإرهاب بمديريتي “إزمير” و”قونية” القبض على 22 شخصا مشتبه بارتباطهم بتنظيم “داعش” الإرهابي في عمليات اقتحام ومداهمة لعدد من الأماكن في توقيت متزامن.

وذكرت محطة “إن.تي.في” الإخبارية التركية اليوم /الاثنين/ أن عملية توقيف هؤلاء الأشخاص تأتي على خلفية التفجيرات الإرهابية بالعاصمة التركية أنقرة، ولاتزال التحقيقات جارية معهم بشعب مكافحة الإرهاب بالمدينتين.

وكان بيان صادر من مركز التنسيق التابع لرئاسة الوزراء التركية قد أكد أن حصيلة قتلى التفجيرات الإرهابية الدموية، التي وقعت بالقرب من محطة القطارات بأنقرة صباح /السبت/ الماضي، قد ارتفعت إلى 97 شخصا، فضلا عن إصابة 246 آخرين، منهم 46 في حالة خطيرة، تم تحويلهم علي 19 مستشفى داخل العاصمة التركية.

أ ش أ