إصابة فني تكييف إثر سقوطه من أحد مباني جامعة سوهاج الجديدة‎

أصيب فني تكييف، إثر سقوطه من أعلى أحد المباني بمشروع جامعة سوهاج الجديدة، وذلك أثناء عمل صيانة للتكييف بالمبنى.

وكان اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة سوهاج من مستشفى سوهاج الجامعي، والذي يفيد بوصول المدعو “محمود سيد حسانين السيد”، 25 سنة – فني تكييف بشركة المقاولون العرب، والمقيم بالبساتين- القاهرة، مُصابًا “بكسر بالفك السفلي، وكسر بالحوض والساق اليمى”، “إدعاء سقوط من علو”.

وتبين بالفحص وسؤال، المدعو “محمد علي متولي محمد”، 30 سنة- أخصائي فني بالمقاولون العرب، والمقيم بشبرا الخيمة القليوبية، أقرر أنه حال قيام المذكور بعمل صيانة للتكييف بمشروع جامعة سوهاج الجديدة أعلى أحد المباني، اختل توازنه وسقط أرضًا، مما نتج عنه إصابته، نافيًا الشبهة الجنائية، وجــــاري ســؤال المُصاب المذكـور، فــور إمكانيــة ذلك.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة، وظروفها وملابساتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 308 عوارض المركز لسنة 2015م، وجاري العرض على النيابة العامة.