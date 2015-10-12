أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

إصابة فني تكييف إثر سقوطه من أحد مباني جامعة سوهاج الجديدة‎

Google+ Print
إصابة فني تكييف إثر سقوطه من أحد مباني جامعة سوهاج الجديدة‎ إصابة فني تكييف إثر سقوطه من أحد مباني جامعة سوهاج الجديدة‎

صورة أرشيفية

أصيب فني تكييف، إثر سقوطه من أعلى أحد المباني بمشروع جامعة سوهاج الجديدة، وذلك أثناء عمل صيانة للتكييف بالمبنى.

وكان اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة سوهاج من مستشفى سوهاج الجامعي، والذي يفيد بوصول المدعو “محمود سيد حسانين السيد”، 25 سنة – فني تكييف بشركة المقاولون العرب، والمقيم بالبساتين- القاهرة، مُصابًا “بكسر بالفك السفلي، وكسر بالحوض والساق اليمى”، “إدعاء سقوط من علو”.

وتبين بالفحص وسؤال، المدعو “محمد علي متولي محمد”، 30 سنة- أخصائي فني بالمقاولون العرب، والمقيم بشبرا الخيمة القليوبية، أقرر أنه حال قيام المذكور بعمل صيانة للتكييف بمشروع جامعة سوهاج الجديدة أعلى أحد المباني، اختل توازنه وسقط أرضًا، مما نتج عنه إصابته، نافيًا الشبهة الجنائية، وجــــاري ســؤال المُصاب المذكـور، فــور إمكانيــة ذلك.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة، وظروفها وملابساتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 308 عوارض المركز لسنة 2015م، وجاري العرض على النيابة العامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا